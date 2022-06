ليلي كولينز تبدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل Emily in Paris

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - كشفت الممثلة العالمية ليلي كولينز عن بدء تصويرالموسم الثالث من مسلسل Emily in Parisالذي طال انتظاره بعد نجاح الجزء الثاني منه، حيث نشرت صورة من خلال حساب إنستجرام الخاص بها برفقة الممثلة أشلي بارك إحدي بطلات المسلسل وعلقت عليها بـ " لم الشمل في باريس بدء تصوير الموسم الثالث " وظهرفي خلفية الصورة برج ايفل. حساب ليلي كولينز على انستجرام وكانت قد جددت المنصة العارضة لمسلسل "‪Emily in Paris‬"، عزمها لتحضير وإنتاج الموسم الثالث والرابع من المسلسل الكوميدي الرومانسي المرشح لجائزة ‪Emmy‬، وذلك بعدما تم إصدار الموسم الثاني منه فى 22 ديسمبر الماضى، حيث ظهر لأول مرة في قائمة أفضل 10 مسلسلات عالمية علي نتفيلكس وتصدر القائمة في 94 دولة مع مشاهدة 107.6 مليون ساعة في الفترة من 22 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الماضي في 53 دولة. ليلي كولينز تدور أحداث ‪Emily in Paris‬، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة، ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.