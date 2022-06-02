هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب ومنصات الموسيقى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - طرح الفنان هيثم شاكر، فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «أتعدى حدودي»، عبر موقع المشاهدات يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، مساء اليوم، حسبما أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وهى الأغنية التي روّج لها، الأسبوع الماضي، مع دعوته لجمهوره ومتابعيه لترقب طرح الكليب الجديد.

وكتب هيثم شاكر، عبر حسابه على موق انستجرام، معلنًا خروج الأغنية الجديدة للنور بقوله: «بسم الله الوهاب، أتعدى حدودي، أغنية جديدة على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، إنتاج شرقي برودكشن».

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أغنية أتعدى حدودي للفنان هيثم شاكر، من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان محمد يحيى، وإنتاج شرقي برودكشن، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي، منتج منفذ فادي صبحي.

كان الفنان هيثم شاكر، طرح عددًا من الأغنيات منذ فترة، منها أغنية يإذيك، من كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع يحيى يوسف، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر شريف مكاوي، جيتار مصطفي أصلان.

كما طرح أغنية لما تحس، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكس وماستر هاني محروس.