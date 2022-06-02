مخرج برنامج سمير صبري يكشف حقيقة وجود أبناء له وزواجه من سماح أنور (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث محمد تركي مخرج برنامج “ذكرياتي” للفنان الراحل سمير صبري عن ما يتردد خلال الفترة الماضية حول حقيقة وجود أبناء للفنان الراحل.

وقال محمد تركي، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: “إذا فكرت بمنظور الأب فلساني يعجز عن تكذيب سمير صبري ولكن إذا تحدثنا بأسلوب من المنطق، فلا يوجد أي شاهد من الشواهد يدل على وجود حفيد أو ابن له.

وتابع: “أنا شاهدت صور كثيرة لسمير صبري في منزله مع والدته ولكني لم أرى صورة له مع نجل أو حفيد”.

واستكمل محمد تركي حديثه: “شاهدت من خلال سمير صبري صورة لشاب نحيف غير الصورة المتداولة على السوشيال ميديا ولكن لم أحسم أنه ابنه أم لا ورفض أن أقوم بتصوير الصورة ولكن في قت سابق قال إنه أنجب وهو في عمر 18 عاما معنى ذلك أن ابنه يملك من العمر حوالي 60 عاما وفي وقت آخر قال إن ابنه يدرس الطب”.

وحول حقيقة زواجه من سماح أنور، قال محمد تركي: “كان هناك تكريم لسماح أنور وسمير صبري في مسرح الإبداع وشاهدتهم في مكان واحد ولم يحدث تصافح بينهما وأشهد أنه علاقته بها كان صداقة ولكن رأيي الشخصي وهاتفه كان معي طول الوقت فأنا أعتقد أن علاقتهما صداقة فقط”.

وعن حقيقة تكرار سفر الفنان الراحل للندن لرؤية ابنه وحفيده، ذكر محمد تركي: “عرفت سمير صبري 7 سنوات سافر فيهم مرتين عمرة ومرة هاتفني من دبي وأجزم أنه خلال تلك الفترة لم يسافر لندن”.