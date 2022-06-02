خالد عليش يعلق على محضر تتهمه فيه طليقته بأنه لم يأكل ابنته ولا يهتم بها ويتاجر بصورها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان والمذيع خالد عليش، عن محضر كانت طليقته قد حررته ضده في ديمسير الماضي تتهمه فيه بأنه لم يأكل ابنته ولم يعطيها الأدوية الخاصة بها كما أنه يستغل صورها ويتاجر بها، وذلك في معرض قضية الرؤية المتداولة بينهما والتي حسمت أمس لصالحه بمشاهدة ابنته 11 ساعة كل أسبوع.

ونشر خالد عليش عبر حسابه الشخصي بموقعه التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمحضر مرفق بهدية كان قد أرسلها لابنته، وعلق: الحقيقة أنا مبلم بقالي شوية من ساعة ما قريت ده، ومش مصدق ده محضر معمول فيا من 12 ديسمبر 2021، أنا لسه مكتشفه بعيدًا إن هو بيأكد صدق روايتي، إني مش عارف أشوف بنتي بشكل سليم في الوقت ده، وده اللي خلاني ألجأ للعقد اللي بينا وعمل إلزام بما فرضته نفسها على نفسها، والمحكمة حولته لرؤية في مركز شباب، وبعدها روحت وما كملتش والقصة الطويلة العريضة في البوست اللي فات.

وتابع عليش: بس مش قادر أصدق أن ده محضر أتعمل فيا، مش قادر أفهم يعني إيه خدتها ومأكلتهاش، يعني إيه ما اديتهاش الأدوية، يعني إيه ببعت أشخاص غريبة تجيبها، يعني إيه بتاجر بصورها؟، طب ليه عايز أشوفها؟، طب ليه بعمل كل ده.

أزمة خالد عليش وابنته

وأضاف خالد عليش: ده أنا قلبت في الموبايل عشان أشوف في التاريخ ده، يمكن فعلا عملت حاجة تضايق، لقيت إني ماشفتهاش يوم 12 أصلًا، وبعدها بيومين جبتلها هدية عشان الڤلانتين، في الآخر يتعمل فيا محضر ويتقال عليا الكلام ده من ورايا ليه كل ده، هل يريح الأم وأصحابها إني أطنش وأكبر دماغي، وأسيب البنت وما أشوفهاش خالص، بالمناسبة المحضر ده تم نشره عن طريق الأم مش أنا اللي عرفته لوحدي، أنا بجد مش مصدق وكإن في إصرار إني أنا أطلع وحش وخلاص.. ربنا يهدي.

خالد عليش يحصل على حكم محكمة بمشاهدة ابنته

كشف خالد عليش أمس عن حصوله على حكم وصفه بالتاريخي من محكمة الأسرة لمشاهدة ابنته 11 ساعة كل أسبوع، وذلك بعد مطالبته بالحصول على حقه في رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته.

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