هلا رشدي تدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة في ظهرها وتطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة والمطربة هلا رشدي خضوعها لعملية جراحية في ظهرها، صباح اليوم، مطالبة جميع محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تمر من هذه الأزمة بخير، وتعود لجمهورها في أقرب وقت.

وكتبت هلا رشدي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: بصوا هو أنا ما بحبش الكلام ده، بس بُناءً على إلحاح المرافقين قالوا لي أطلب منكم الدعاء، عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله، ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكي لكم الحكاية من الأول.. لا إله إلا الله.

وعلى الفور انهالت عليها الدعوات، من قِبل جمهورها وكل محبيها، والتي جاءت كالتالي: ربنا يشفيكي، ألف سلامة عليكِ، سلامتك يا فنانة، إن شاء الله هتقومي بالسلامة، ربنا يتم شفاكِ على خير.

وكانت هلا رشدي طالبت من قبل، بضرورة وضع قانونًا لمنع الايحاءات الجنسية، في الأعمال الفنية التي تقدم عبر شاشات التلفزيون، مشيرة إلى أن هذا الأمر، يساعد على نشر الفساد والانحدار الأخلاقي في المجتمع، متمنية أن تلقى دعوتها اقبالًا كبيرًا.

وكتبت هلا رشدي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: يارب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية، والتلاعب في الألفاظ الحلوة.. نفسي نبطل نسخسخ عليها في السينمات، وصوتنا يجيب آخر القاعة، فنشجع صناع الفيلم على أنهم يزودوا الجرعات.