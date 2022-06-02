نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بينهم سلمى حايك وجينيفر أنيستون.. نجوم دعموا جوني ديب بعد فوزه بينما نجم واحد دعم أمبر هيرد على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد أسابيع من الترقب، أصدرت محكمة في فيرجينيا حكمها في قضية التشهير التي رفعها النجم الأمريكي جوني ديب ضد زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد، وقضت بأن الأخيرة كانت مسؤولة عن تشويه سمعة جوني بعد أن نشرت مقال رأي في صحيفة The Guardian البريطانية. واشنطن بوست في 2018.

تفاعل العديد من النجوم مع قرار المحكمة، وانحاز العشرات منهم إلى جوني ديب، مثل عارضة الأزياء كيت موس، وبيلا حديد، وجنيفر أنيستون، ونعومي كامبل، وإيفا جريبين، وسلمى حايك، وستيف جراهام وغيرهم، لكن أمبر هيرد تلقت الدعم فقط. من النجم الأمريكي. جايسون موموا، التي شاركت معها في فيلم Aquaman.

أعرب جايسون موموا عن دعمه لـ Amber بالضغط على زر الإعجاب في البيان الذي نشرته على حسابها على Instagram، مما أعاد الشائعات حول علاقته الرومانسية معها إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة وأن الشائعات انتشرت بأن الثنائي كانا أكثر من مجرد أصدقاء أثناء التصوير. فيلمها Aquaman عام 2017 لكنه انتهى. شائعات بزواج النجم من حبيبته ليزا بونيت في نفس العام.

عبرت هيرد في منشورها عن خيبة أملها وبؤسها لخسارة القضية المرفوعة ضد زوجها السابق في دعواها القضائية في ولاية فرجينيا، حيث لم يصل منشورها إلى أكثر من ربع مليون إعجاب.

كتبت: “خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف. لقد انكسر قلبي لأن جبل الأدلة لم يكن كافياً لتحمل الخلل في ميزان القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق.

وأضافت “أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات”. إنها نكسة .. إنها تعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد “.

وتابعت: “لا أستطيع أن أصف مدى خيبة أملي. هذا الحكم خطوة إلى الوراء، حيث يتبين أن المرأة لا تستطيع الدفاع عن حقها عندما يتم السخرية منها ووصفها بالعار لمجرد أنها قالت الحقيقة”.

من ناحية أخرى، وصل منشور جوني ديب، الذي شاركه عبر حسابه على إنستجرام، إلى أكثر من 14 مليون إعجاب ومئات الآلاف من التعليقات، أكد فيها أن الحكم في قضية التشهير “أعاد الحياة له”. كتب معلقًا: “بعد 6 سنوات، أعادتني هيئة المحلفين إلى الحياة. أشعر بسلام، الحقيقة لا تموت أبدًا “.

وأضاف: “6 سنوات من عمري، تغيرت حياة أطفالي والمقربين مني الذين دعموني وآمنوا بي تمامًا في لحظة. تم توجيه ادعاءات كاذبة ومحتويات كاذبة إلي، وأثرت الكراهية التي أتت إلي من العالم كله على حياتي “.

وتابع: “سبب خضوعي لهذه القضية هو الكشف عن الحقيقة بغض النظر عما سيحدث إذا قلت الحقيقة”.

وأوضح: “قول الحقيقة هو شيء أدين به لأولادي الذين آمنوا بي وساعدوني. الآن أشعر بالاطمئنان بشأن ما حققته “.

جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة المحلفين انتهاء الخلاف القانوني بين الاثنين اللذين يتهم كل منهما الآخر بالتشهير.

وخلص أعضاء هيئة المحلفين السبعة إلى أن جوني ديب فاز وأدين أمبر هيرد بالتشهير ضد زوجها السابق في محكمة مقاطعة فيرفاكس في واشنطن، بعد قرابة 13 ساعة من المداولات التي بدأت يوم الجمعة واستمرت الثلاثاء الماضي.

كما قضت المحكمة الأمريكية بأن Amber Heard تدفع 15 مليون دولار لجوني ديب بتهمة التشهير. كما غرمت جوني ديب مليوني دولار بتهمة التشهير بزوجته السابقة ؛ بدورها، ستستأنف Amber Heard الحكم لتقليل مبلغ التعويض.

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