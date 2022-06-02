الليلة .. حفلتان لأم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى للعرائس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:22 صباحاً - يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلان لكوكب الشرق أم كلثوم، لتقدم فيهما أغنيتين من أعظم أغانيها وهما "أمل حياتي"، "عودت عيني" لفرقة "مسرح العرائس" وذلك يوم الخميس الموافق 2 يونيو، بقاعة النهر بساقية الصاوي، علي أن يبدأ الحفل الأول في تمام الساعة السادسة مساءً، ويبدأ الحفل الثاني في الثامنة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

ويتم من خلال مسرح العرائس عرض مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، والذى يقدم فى شكل عرض فنى شهرى.