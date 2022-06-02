هنيدي ممازحا جوني ديب: خلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:25 صباحاً - علق الفنان محمد هنيدي على فوز جوني ديب في المعركة القضائية ضد آمبر هيرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب محمد هنيدي قائلا: “ مبروك للصديق جوني ديب وخلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك”.

وصدر أمس، الأربعاء، الحكم في قضية التعويض التي طالب فيها الممثل الشهير جوني ديب، زوجته السابقة آمبر هيرد، بدفع غرامة ٥٠ مليون دولار.

وحكمت هيئة المحلفين بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ "ضارب زوجته" في مقال نشرته “واشنطن بوست” عام ٢٠١٨، وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض ١٥ مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.