اليوم.. بدء مسرحية عن جيش مصر الأبيض”101 عزل” على مسرح متروبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:28 صباحاً - تقدم فرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، والتابعة للبيت الفني للمسرح، بقيادة الفنان إسماعيل مختار، العرض المسرحى "101 عزل" علي مسرح متروبول ( عبد المنعم مدبولي ) ، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس 2 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً .

ويتناول العرض بطولات جيش مصر الأبيض، ويرصد حياة هؤلاء الجنود الأبطال الشجعان الذين خاضوا معركة شديدة الخطورة والحساسية من أجل إنقاذ المصابين ومنهم من ضحي بحياته من أجل الشعب ، وينعي العرض كل أبطال الفريق الأبيض الذين فارقوا الحياة .

والعرض بطولة عدد كبير من ممثلى البيت الفني للمسرح، تأليف على عبد القوى، إخراج محمد درويش، إضاءه أبوبكر الشريف، موسيقى أحمد نبيل، ملابس هبه مجدى، ديكور نهى نبيل، مادة فيلمية براء الصافى، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق.