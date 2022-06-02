نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “السوشيال ميديا تسخر من خيانة بكيه لـ شاكيرا”: “على كده إحنا لينا الجنة” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة من التعليقات الساخرة، بمجرد الإعلان عن اكتشاف النجمة الكولمبية شاكيرا خيانة صديقها نجم كرة القدم العالمي وقائد فريق برشلونة جيرارد بيكيه.

ووفقا لصحيفة El Periódico، ضبطت شاكيرا بيكيه مع أخرى وهي تعرف هويتها ومن المحتمل حدوث انفصال بين الثنائي بعد علاقة امتدت 12 سنة أنجبا خلالها طفلين.

أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اختار السخرية من القصة بلقطة من مسرحية “الهمجي” للفنان محمد صبحي، وكتب معلقا على الصورة : “لسان حال الرجالة المصرية : تخيلي شاكيرا تتخان ياحورية !!!! علي كده احنا لينا الجنة”، في إشارة إلى الشخصية التي لعبتها الفنانة الراحلة سعاد نصر في المسرحية.

ونشرت مستخدمة أخرى لفيسبوك صورة الثنائي وكتبت معلقة : ” حتى لو شاكيرا . حيخونك برضه . مفيش فايدة”

ومن المعروف أن علاقة شاكيرا وبيكيه، الذي تكبره بعشرة أعوام، استمرت دون زواج، وكشفت النجمة الكولمبية في أحد تصريحاتها السبب قائلة “فكرة الزواج تخيفني، لا أريده أن يتوقف عن رؤيتي كفتاته”.

وأضافت : “إنها مثل تلك الفاكهة المحرمة، أفضل أن أجعله يقظًا، وأعتقد أن كل شيء ممكن اعتمادًا على سلوكه”.

وكتب مستخدم آخر لفيسبوك معلقا على صورة للثنائي : “تخيل لما شاكيرا تتخان.. يبقى على الدنيا السلام”.

ومن المفارقات أن الإعلان عن أزمة شاكيرا ترافق مع الإعلان عن فوز الممثل الأمريكي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد، وهو ما استغله أحد المتابعين في كتابة هذا التعليق الساخر : “كده جوني ديب هيقابل شاكيرا في النهائي”.

واستغلت إحدى المعلقات الخبر في تسليط الضوء على مزاعم أن سبب خيانة الرجل هو عدم اهتمام المرأة بنفسها، وكتبت : “كدة شاكيرا، وأنجلينا جولي، وجنيفر أنيستون اتخانوا، أكيد العيب مش فيهم إنهم مش مهتمين بنفسهم”.