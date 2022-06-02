محامي ميما الشامي بعد حصول خالد عليش على حكم بمشاهدة ابنته: لم يكن يحصل عليه إلا بموافقتها

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر مكتب محاماة ميما الشامي بيانا إعلاميا عقب حصول الإعلامي خالد عليش طليق ميما الشامي على حكم قضائي بحقه في رؤية ابنته لمدة 11 ساعة يوم الجمعة من كل أسبوع، وجاء في البيان الإعلامي العديد من الاتهامات لـ خالد عليش بالكذب والترويج لأمور غير صحيحة، حسبما يؤكد البيان.

وجاء في بيان مكتب محاماة ميما الشامي إن الحكم الصادر بالرؤية لمدة ‎١١‏ ساعة أسبوعيا لم يكن ليصدر لولا موافقة ميما الشامي على مدة الرؤية وتوقيعها على ذلك بعقد الاتفاق وهو مايؤكد حرصها على نفسية طفلتها وعلاقتها بوالدها إلا أن ذلك تم استغلاله بشكل سيئ على صفحات التواصل الاجتماعي للإساءة إليها بواسطة الطرف الآخر.

وأردف محامي ميما: الطرف الآخر هو من اضطرنا إلى نشر ذلك البيان ردا على محاولات الإساءة المتواصلة، مؤكدا أنه سيتم نشر الحقائق للجميع تباعا مؤيدة بالمستندات مع احتفاظ ميما الشامي بحقها في الملاحقة.

ويذكر أن خالد عليش عند حصوله علي الحكم معربا فيه عن سعادته قائلا: جه الوقت اللي أقول فيه اللي جوايا، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا خصيم لكل واحد أو واحدة حتى يوم الحساب، ساعدو بشكل مباشر أو غير مباشر أني ما أشوفش بنتي بطريقة إنسانية، كل حد كبير أو صغير، جريت وراه بالمكالمات عشان أشوف أي حلول ودية، حتى الحركات والجروبات النسوية اللي بيدافعو عن الست وخلاص.

وأردف عليش: أي حد بيكتب تعليق، وهو مش فاهم حاجة، فاض بيا الكيل والعمر بيعدي، واستحملت الكثير من الاتهامات الباطلة، وعلاقتي ببنتي بتبوظ يوم بعد يوم، وأنا ملتزم بكافة الالتزامات المادية ناحيتها، من أول يوم كاملة وزيادة كمان عن المستوي المادي والاجتماعي اللي عايشين فيه، ومع ذلك استحملت كتير ومردتش.. أنا لا حول لي ولا قوة حاولت مع كل الحلول الرسمية وغير الرسمية.. لكن تعبت من اللف في دوائر مغلقة.

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