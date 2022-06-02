هنيدي وهلال يهنئان جوني ديب بعد انتصاره على اَمبر هيرد:”اللي يجي عالرجالة ما يكسبش”

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ابو ظبي - احمد الجزار - حرص كلا من محمد هنيدي وحمادة هلال على توجيه رسائل التهنئة إلى النجم جوني ديب بعد فوزه اليوم بقضيته ضد طليقته اَمبر هيرد.

وبمجرد الإعلان عن فوز جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته، نشر محمد هنيدي عبر حسابه في تويتر صورتهما، وكتب معلقا : “مبروك للصديق جوني ديب وخلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك”.

كما نشر حمادة هلال عبر حسابه في تويتر صورتهما، وكتب معلقا : “مبروك يا چوني ياخويا اللي يجي عالرجالة ما يكسبش”.

وقضت هيئة المحلفين في فيرجينيا بأن مقال أمبر هيرد الذي اتهمت فيه جوني ديب بالعنف المنزلي عام 2018 كان تشهيريا، وبناء عليه حصل جوني ديب على 15 مليون دولار منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بينما حصلت هيرد على مليوني دولار كتعويضات من قبل المحكمة.

وفي أول تعليق له بعد الحكم لصالحه، أصدر جوني ديب بيانا عبر صفحته في فيسبوك قال فيه : ” “أشعر بالسلام وبأنني استعدت حياتي”.

وعلى مدار 6 أسابيع أثارت المحاكمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سعى ديب من خلالها لاستعادة سمعته بعدما اتهمته هيرد بسوء المعاملة وضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما من 2015 وحتى 2017.

وتغيب جوني ديب عن الجلسة نظرا لالتزامات العمل التي تم الاتفاق عليها قبل بدء المحاكمة، وتابع الجلسة الأخيرة من بريطانيا.

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