أول تعليق لـ جوني ديب بعد أن ربح قضيته ضد اَمبر هيرد.. وماذا قالت الأخيرة عن خسارتها؟ (التفاصيل)

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ابو ظبي - احمد الجزار - فاز الممثل الأمريكي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد وإلزامها بدفع تعويض قيمته 15 مليون دولار.

وقضت هيئة المحلفين في فيرجينيا بأن مقال أمبر هيرد الذي اتهمت فيه جوني ديب بالعنف المنزلي عام 2018 كان تشهيريا، وبناءا عليه حصل جوني ديب على 15 مليون دولار منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

بينما حصلت هيرد على 2 مليون دولار كتعويضات من قبل المحكمة.

أول تعليق لـ جوني ديب

وفي بيان نشر عبر صفحته على”فيسبوك”، قال جوني ديب “منذ ست سنوات تغيرت حياتي وحياة أطفالي وحياة المقربين مني للأبد، وكذلك حياة الأشخاص الذين دعموني وآمنوا بي لسنوات في لمح البصر.

وتابع بطل Pirates of the Caribbean ” وجهت لي ادعاءات جنائية كاذبة وخطيرة عبر وسائل الإعلام مما أدى إلى موجة من الكراهية لا حصر لها رغم عدم توجيه اتهاما رسميا ضدي وكان لهذه الادعاءات تأثيرات سلبية للغاية على حياتي الشخصية والمهنية على حد سواء.

وأضاف النجم البالغ من العمر 58 عاما” بعد ست سنوات أعادت لي هيئة المحلفين حياتي من جديد أشعر بالامتنان”.

وأوضح جوني ديب “قراري لاستكمال القضية وأنا أعلم جيدا العقوبات القانونية التي سأواجهها لم يتم اتخاذه إلا بعد تفكير طويل، حيث كان هدفي طوال الوقت هو الكشف عن الحقيقة بغض النظر عن النتيجة، فكشف الحقيقة كان شيئا أدين به لأبنائي وجمهوري”.

واختتم ديب بيانه قائلا أشعر بالسلام لأنني أنجزت تلك المهمة في النهاية.. لقد غمرني حب الناس والدعم الهائل الذي تلقيته من جميع أنحاء العالم وآمل أن يكون كشفي للحقيقة قد ساعد الآخرين رجالا ونساءا ممن وجدوا نفسهم في نفس موقفي ألا يستسلمون أبدا وآمل أن يكون الحكم فيما بعد هو “البراءة حتى تثبت الإدانة”، سواء في المحكمة أو وسائل الإعلام”.. الأفضل لم يأت بعد وبدأ فصل جديد أخيرًا”

أول تعليق لـ اَمبر هيرد

وفي بيان لها عبر “إنستجرام”، قالت أمبر هيرد “قلبي محطم لأن تلك الأدلة الكثيرة لم تكن كافية للوقوف في وجه القوة والنفوذ التي يتمتع بها زوجي السابق”.

وأضافت أمبر هيرد “هذا الحكم نكسة حقيقية لكل النساء في العالم وخطوة للخلف نحو وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تفصح عما تعرضت له للعار والإهانة .. هذا الحكم يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب ان يؤخذ على محمل الجد .

واختتمت هيرد “محاميين جوني نجحوا في اقناع هيئة المحلفين بالتغاضي عن القضية وتجاهل الادلة التي كانت حاسمة للغاية انا حزينة بالخسارة وحزينة اكثر لانني فقدت حقي كمواطنة امريكية في التحدث بحرية وانفتاح”.

وصدر القرار من قبل محكمة فيرجينيا وتأخر نصف ساعة بعد أن فشل المحلفون في كتابة التعويضات في استمارة الحكم.

جدير بالذكر أن جوني ديب قد غاب عن المحاكمة نظرا لالتزامات العمل التي تم الاتفاق عليها قبل بدء المحاكمة ويشاهد الجلسة الأخيرة من بريطانيا.

وعلى مدار 6 أسابيع أثارت تلك المحاكمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سعى ديب من خلالها لاستعادة سمعته بينما تتهمه هيرد بسوء المعاملة وضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما من 2015 وحتى 2017.

وخلال تلك الفترة استمعت هيئة المحلفين إلى عدد كبير من الشهود ومرافعات فريق الدفاع عن الطرفين.