انت الان تتابع خبر أزمة خالد عليش مع طليقته ميما الشامي.. حكم الرؤية لابنته 11 ساعة أسبوعياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حصل الإعلامي خالد عليش اليوم على حكم قضائي يستطيع فيه رؤية ابنته من طليقته لمدة 11 ساعة أسبوعياً، والحكم يأتي بعد الكثير من المنشورات التي تم تبادلها بينه وبين طليقته ميما الشامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي.

أزمة خالد عليش مع طليقته ميما الشامي

بدأت الأزمة ببن خالد عليش وطليقته ميما الشامي قبل فترة عندما نشرت منشور قالت فيه “بعد الطلاق الرسمي اتفقنا على رؤية البنت وكان بيشوفها بانتظام وبشهادة كل الناس وبشهادة المدرسة، وفجأة في عيد ميلاد البنت عرفت إن فيه قضية مرفوعة من شهر 12، وماكنش معايا أي محامي لأني تنازلت عن كل القضايا مقابل قضية جنائية كان رفعها عليا”.

واستكملت قائلة “الامور وصلت أنه بيتكلم مع أمهات أصحاب ميما في المدرسة وبلاقي ناس قاعدة بتتكلم معايا وعلى بنتي في أدق التفاصيل، وأتمنى عدم الضغط عليا بسبب الصور في أي حاجة تخص ميما عشان بلاش أضطر أرد”.

حكم لخالد عليش برؤية ابنته ميما

وكتب خالد عليش على صفحته “النهاردة أنا خدت حكم تاريخي يارب يتنفذ على خير، وتاريخي لأنه أحسن حكم ممكن آخده في ظل ظروف قانون الأسرة السيئ لحين تعديله، واللي طلع الحكم قاضي مش واحد صاحبنا.. ف ده معناه إن الراجل قرأ وفهم وبيدي لكل واحد حقه، أنا نفسي أحس بحضن بنتي بقالي أكتر من سنة ومقعدش أتكلم في مشاكل حصلت من سنين أنا أوحش رجل في العالم بس حقي آخد فرصة عشان تكون في علاقة كويسة بيني وبين بنتي”.