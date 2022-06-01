انت الان تتابع خبر مهنة شريف مدكور السابقة.. يكشف عنها لأول مرة فاجئ بها الجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر اسم الإعلامي شريف مدكور ترند “جوجل”، وذلك بعدما كشف الستار عن الكثير من التفاصيل عن حياته الشخصية لأول مرة، وتحدث عن أول مهنة عمل فيها قبل دخوله مجال الإعلام، وذلك من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

مهنة شريف مدكور السابقة

وأكد شريف مدكور أنه كان يعمل صانع أثاث، وقال “دي بعض صور الأثاث اللي كنت بصنعه لمده 16 سنة تقريبا.. وفرشت بيوت ناس كثير وعرايس كثير.. كانت أيام حلوة”.

سبب عدم زواج شريف مدكور إلى الآن

وكشف شريف مدكور أيضاً عن سبب عدم زواجه إلى الوقت الحالي من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلاً “أنا متجوزتش لحد دلوقتي علشان أنا مش قد المسئولية دي، آه معايا فلوس بس الفلوس مش كل حاجة.. أنا معنديش خلق أصحى كل يوم ألاقي زوجة في وشي وعيال رضع ودوشة وتربية لما يكبروا، أنا بحب أنام وأصحى في هدوء ومحدش يغيرلي نظامي”.