انت الان تتابع خبر ياسمين رئيس تفجر ضجة واسعة بعد حديثها عن المدمنين.. لن تتوقع كيف وصفتهم اتفرج!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الممثلة المصرية ياسمين رئيس عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي عن المدمنين ووصفتهم بأنهم أسوأ أشخاص يمكن التعامل معهم، إذ قالت :"اللهم اكفنا شر الإدمان والمدمنين، أقذر شخصيات في الحياة".

وأحدثت تصريحاتها بلبلة بين الجمهور وانقسموا بين مؤيد ومعارض لكلام ياسمين، واعتبر القسم المعارض أن المدمن شخص تعرض للبلاء ويحتاج إلى المساعدة، لا للكره والإهمال.في سياق آخر، كشفت ياسمين مؤخراً لمتابعيها عن اللوك الذي ستظهر فيه في فيلم "​ضرب نار​"، الذي تشارك في بطولته، حيث نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها، تظهر فيها بالشخصية التي ستجسدها في العمل.