انت الان تتابع خبر العمل ليس عيباً.. لن تتخيل المهنة التي عملت فيها الممثلة السورية فرح بسيسو خلال فترة انقطاعها عن التمثيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية فرح بسيسو في لقائها مع قناة "سكاي نيوز عربية" أنها كانت تعمل كسكرتيرة خلال فترة انقطاعها عن التمثيل في مكتب أحد المحامين في أميركا.

واكدت فرح بسيسو أنها تعتبر بأن العمل ليس عيباً مهما كان نوعه، وأن الأمر المعيب هو الجلوس من دون عمل.وبررت بسيسو سبب ابتعادها عن التمثيل بأنه رغبتها في تكوين عائلة، مؤكدة أنها كانت تهتم بأدق التفاصيل في حياة أولادها وتؤدي واجبها كأموأشارت فرح بسيسو إلى أنها تحضر لمسلسل قصير مؤلف من 8 حلقات، تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية مهجرة تعيش في "تكساس" ضمن إطار درامي شيق.