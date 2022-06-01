انت الان تتابع خبر لا تشبه والديها أبدا.. صورة لابنة عابد فهد تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتصدم الجميع اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الممثل السوري الشهير عابد فهد صورة له مع ابنته التي ظهرت فيها من المرّات النادرة، واجتاحت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأ البعض من المتابعين بالبحث عنها غير أنّ شكلها تبيّن أنه لا يشبههم على الإطلاق.

في سياق آخر، أعلن الفنان السوري، عابد فهد، في وقت سابق انضمامه لمسلسل “الشتي يا بيروت”، من تأليف بلال شحادات، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة “الصباح إخوان”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وأوضح عابد أن أحداث هذا المسلسل مستوحاة من الواقع، وتدور حول شقيقين وأبناء عم، ويعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب، سواء كان أباً أو أماً أو شريكاً.