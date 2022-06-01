انت الان تتابع خبر الممثل طارق سويد يرغب بالعودة ببرنامج يحمل هذا النمط اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبّر الكاتب والممثل اللبناني ​طارق سويد​ لموقع "الفن"، عن رغبته بالعودة ببرنامج جديد لا يحمل الطابع الإنساني، أي كبرنامج "لألأة" الذي قدّمه منذ سنوات على شاشة "أو تي في"، وفي لقاء معه قال طارق سويد: "أود العودة ببرنامج فني، اذ منذ زمن أسير على الخط الإنساني، ان شاء الله سأفكّر ببرنامج يشبه "لألأة"وكان تحدث طارق سويد عن صحته النفسية ومعاناته، اذ كتب على حسابه الخاص: "هالسنتين كانو أصعب سنتين بمرق فين بحياتي ، بسبب

الgeneralized anxiety disorder و صحتي النفسية، حسيت الدني واقفة فيي و عم بتخبط مطرحي... بس ما بعرف ليش اليوم عندي شعور انو كل شي رح يكون منيح.. ما بعرف ليش بمجتمعاتنا العربية منحكي عن كل شي الا عن الصحة النفسية... بعرف انو مني وحدي و انو كتار غيري عم يحاربو كل يوم و كل دقيقة، و لكل شخص منن بدي قلو انت قوي و محارب و رح توصل تصير منيح ، ما تستحي بوجعك و لا تستخف بقوتك، و عراف انو منك وحدك.. كل الحب".