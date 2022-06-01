انت الان تتابع خبر هذه المطربة في موقف محرج بسبب زلة لسانها .. هذا ما حصل معها خلال إلقائها كلمة على المسرح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من مشاركة الفنانة اللبنانية ​إليسا​ في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في الأردن.

وأخطأت إليسا خلال إلقاء كلمتها، فبدلاً من أن تقول كلمة "بطالة" قالت "البطاطا"، فاستدركت الأمر وصلحت كلامها وقالت: "هلأ هيدي رح يعلقوا فيا بالسوشال ميديا".وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ردة فعل إليسا في هذا الموقف، وكيف تعاملت معه بكل عفوية، وعرفت أنها ستكون ترند، على الرغم من أنها لم تقصد أن تخطئ.