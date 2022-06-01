نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين رئيس تثير الجدل بتدوينة عن المدمنين وتصفهم “بالقذرين”.. ومتابع: عيب أوي تشتمي أصحابك على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الفنانة المصرية ياسمين رئيس مرضى الإدمان ووصفتهم بـ “القذارة”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها.

وكتب رئيس في تغريدة: “اللهم اوقفنا شر الإدمان والمدمنين … أقذر الشخصيات في الحياة”.

وأثارت هذه التغريدة غضب المتابعين حيث أصبحت فجأة مدمنة ومدمنة للمخدرات، وأدرجت الوصف ضمن فئة التعاطي، مؤكدة أن المدمنين هم فئة من المرضى لضعفهم تجاه المخدرات وشددوا على ضرورة عدم الإساءة إليهم.

سحبت ياسمين تغريدتها، وحذفتها من حسابها بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

وجاءت التعليقات: “اللهم اشفيهم واصفح عنهم. هذا بلاء، ولو سألت أي مدمن يخبرك لن يرغب في أن يكون هكذا. أنت لا تعرف الظروف المحيطة”. لهم، كان الأمر صعبًا حقًا بالنسبة لي “.

وعلق آخر: “الله يوفقهم .. وقتها تعاطفت معهم، معتبرا أنهم تورطوا في هذا السكة الحديدية، لكن بعد فترة رأيت بعضهم يعالجون في المصحات وشفيوا، لكن بعد المرور”. من الوقت عادوا إلى الإدمان مرة أخرى في مزاجهم “.

وقال أحد المتابعين: بالمناسبة الفنانة .. دينا الشربيني كانت بحوزة الهيروين من قبل .. يمكنك أن تسألها شركتك .. والفنان أحمد سعد مدمن .. اسأله عن حياة مدمن. ويخبرك أن الفنان الكبير بهاء سلطان مدمن متعافي وغيره في الوسط الفني .. أصدقاؤك في العمل يبدون متعبين عندما يرى أصدقاؤك تغريداته “.

على الصعيد الفني، تنتظر ياسمين حاليًا عرض فيلمها “جار القمر” تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وبطولة كوكبة من النجوم منهم سوسن بدر وكريم فهمي وأحمد حاتم. محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد “، إضافة إلى انضمامه للقائمة. أبطال فيلم “خطة مازنجر”.

كما بدأت ياسمين رئيس تصوير فيلمها “خطة مازنجر”، والذي ستختبر فيه الأفلام الكوميدية مع الفنان حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سما إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي. الفيلم محمد رضوان تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

شهدت ياسمين رئيس مؤخرا تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية أحفاد الريا والسكينة والتي عرضت في إطار حفلات موسم الرياض. خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، وإخراج سامح بسيوني.