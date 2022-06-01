انت الان تتابع خبر مفاوضات على أجر الفنانة دنيا سمير غانم مقابل عرض مسرحيتها في جدة.. اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قررت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ المشاركة في مسرحية "روحي أنا"، من تأليف كريم سامي وإخراج أوتاكا، ومن المفترض أن يشاركها في بطولة المسرحية علي ربيع وشيماء سيف و​بيومي فؤاد​ ومحمود حافظ، حيث يتم في الوقت الحالي التعاقد مع باقي فريق .

العمل وقد علم موقع "الفن" بأنه من المقرر عرض المسرحية على أحد مسارح القاهرة، لكنها تلقت عرضاً من أجل تقديمها على مسرح جدة لمدة خمسة أيام مقابل أجر يومي 80 ألف دولار، وهو ما رفضته دنيا، وأصرت على الحصول على 100 ألف دولار، ولا يزال التفاوض قائماً، خصوصاً وأن دنيا ستبدأ بروفات المسرحية خلال الفترة المقبلة.ومن جانب آخر، تنتظر دنيا عرض فيلمها الجديد "تسليم أهالي"، الذي يشاركها في بطولته هشام ماجد، إخراج خالد الحلفاوي.