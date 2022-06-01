انت الان تتابع خبر أصيبت بصدمة نفسية بعد وفاته واعتزلت الفن.. من هو زوج الفنانة جيهان فاضل اتفرج من يكون؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اختفت الفنانة جيهان فاضل، عن الأنظار منذ أكثر من 7 أعوام مضت، حيث كان آخر أعمالها الفنية، مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم وظافر العابدين، حتى ظهورها الأخير في كندا بعدما هاجرت إليها برفقة أبنائها الثلاثة.

تزوجت جيهان فاضل من مصمم الأزياء عمرو حمدي، واحتفلا بعقد قرانهما عام 2002، بمنزل العروس بمدينة السادس من أكتوبر، وفق مجلة «الموعد».

كان اقتصر حفل عقد القران بين العروس جيهان فاضل ومصمم الأزياء عمرو حمدي، على بعض أفراد الأسرتين، وبعض أصدقائهما المقربين.

كان الثنائي جمعت بينهم علاقة عاطفية استمرت لمدة عام قبل عقد قرانهما، حتى توجت بالزواج بعد 3 أشهر، وقضيا شهر العسل.

وكانت الفنانة جيهان فاضل، مرت بأزمة نفسية بعد رحيل زوجها فجأة في العام 2012، إثر إصابته بأزمة قلبية، خلال تواجده بالأتيلية الخاص به، وعلى الفور جرى نقله إلى أحد المستشفيات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بها، وكانت أقامت سرادقا للعزاء في قاعة مسجد الرحمن في طريق صلاح سالم.

صمم عمرو حمدي، العديد من الأزياء لكثيرمن مشاهير الفن والمجتمع، منهن حنان ترك، ومنى زكي، وصفية العمري، فضلاً عن زوجته جيهان فاضل.