انت الان تتابع خبر درة كشفت لأول مرة أسرار عن حياتها الشخصية وزواجها الرومانسي.. المفاجأة في قصة انفصالها الذي لن تتوقعها اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضحت درة خلال حوارها مع شيرين عرفة في برنامج أدينا بندردش الذي تبثه عبر صفحتها على إنستغرام، إن هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنها ليست على طبيعتها وليست سهلة على الإطلاق.

وأوضحت درة أنها أعجبت بهاني سعد من اللحظة الأولى بسبب اجتهاده في عمله، كما أنه شخص عصامي بنى نفسه بنفسه، مشيرة إلى أنه كان إعجاباً عادياً من المحتمل أن تشعر به تجاه أي صديق، ولكنها لم تعجب به كحبيب.

وأردفت درة أنها تعرفت على سعد بعد ذلك، ووجدت أن هناك صفات مشتركة بينهما واحتياجات أيضاً يكملانها لبعضهما البعض، مؤكدة أن المشاعر بينهما تطورت بالتدريج وأن هذه أفضل أنواع المشاعر، التي تجدها أفضل من المشاعر المبالغ فيها في فترة قصيرة أو الحب من أول نظرة.

كما أكدت درة أنها لا تصدق في قصة توأم الروح، لأن الحب الحقيقي يتولد بالعشرة والمعرفة القوية، ولا يأتي وليد اللحظة، مشيرة إلى أن البعض يفسر توأم الروح على أنه توأم ملتصق يرافقه ويشابهه في كل شيء، وهذا شيء نرجسي وغير صحيح، والأفضل أن يبحث الشخص عن شخص يكمله.

أوضحت درة أنه من الصعب على بعض الرجال في الشرق الأوسط الارتباط بشخصية مشهورة دون ضغائن، وهذا من الممكن أن يحدث مثلما حدث معها بشرط أن يكون الرجل ناجحا ومتفهما لطبيعة عمل زوجته.وعن طلب هاني سعد الزواج منها، قالت درة إنه فاجأها عند جلوسهما معا في أحد الأماكن وطلب يدها قائلا "تتجوزيني" وردت بالموافقة، مشيرة إلى أنهما انفصلا بعدها لفترة وقررا أن يصبحا صديقين.

أضافت درة أنها سافرت بعد الانفصال لتونس ثم فرنسا، وكان وقتها يحاول إرسال رسائل لها، وعند عودتها وأثناء رجوعها من المطار، توقف السائق فجأة على جانب الطريق لتجد هاني سعد يقف محملا بالورود وتقدم لها في طلب رومانسي للزواج.

وأكدت درة أنها شعرت بشعور جميل ووافق مرة ثانية على الارتباط برجل الأعمال، مشيرة إلى أن منظومة الزواج منظومة صعبة جدا.

وقالت درة إنه من الصعب تلخيص طبيعة علاقتها بزوجها في كلمة واحدة ولكنها قد تصف العلاقة بـ "ماليش غيره".