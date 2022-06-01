انت الان تتابع خبر فنانين انكروا أبنائهم وتخلوا عنهم وتحولت قضاياهم للمحاكم.. صاعقه بعد معرفة هؤلاء الآباء المشاهير! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الوسط الفني لقضايا كثيرة ومختلفة، وأصبحت المحاكم تستقبل الاف القضايا الخاصة بالفنانين، منها مايتعلق بالطلاق ومنها مايتعلق بالإعمال الفنية والخلافات التي تحدث بينهم، ولكن الأغرب هي قضايا النسب الذي تعرض لها بعض أبناء الفنانين.

أبناء زينة هي القضية الأشهر في الوسط الفني، فطرفي القضية نجوم صف أول، وهما زينة وأحمد عز، بعدما تزوجا لفترة قصيرة وأثمر زواجهما عن توأم (زين الدين وعز الدين)، وحكمت المحكمة بنسب طفلي زينة للفنان أحمد عز.

لينا أحمد الفيشاوي بعد إنكاره لفترة طويلة أنها ابنته، اعترف الفنان أحمد الفيشاوي بزواجه من هند الحناوي والدة ابنته "لينا" لتحكم المحكمة بثبوت نسب لينا لوالدها أحمد الفيشاوي، وتجسنت علاقة لينا بوالدها لسنوات حتى سافرت للعيش بصحبة والدتها في إنجلترا، فتوترت العلاقة بينهما خاصة بعد رفعها قضية لزيادة المصاريف.

ابن الشاب خالد عام 2009 اعترف مطرب الراي الجزائري الشاب خالد بأبوته لشاب فرنسي يدعى "أنيس"، أنجبه دون زواج من امرأة جزائرية فرنسية تدعى "كريمة" وبعد سنوات في المحاكم حمل هذا الشاب اسم أبيه.