انت الان تتابع خبر هل كنت متوقع ياسمين صبري اكملت الدراسه تعرف على مؤهلها الدراسي وشغلها قبل الشهره والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فنانة يعدها البعض أيقونة للموضة والجمال، خاصة بعد سطوع نجمها منذ ظهورها في أعمال فنية متعددة.

بدأت ياسمين مسيرتها المهنية كمراسلة في قناة "الحياة"، وبعد فترة شعرت بأن هذا العمل لا يساعدها على الوصول إلى حلمها بالشهرة، فتركت قناة الحياة واتجهت لتشارك في مسابقة ملكة جمال مصر، والتي تمَّ إلغائها بسبب عدم وجود ممولين لها.

الحظ ساعد ياسمين صبري لتصبح معروفة لشركات الإعلانات، حيث تلقت عرضا من إحدى الشركات للعمل معها كعارضة، رفضت في البداية الفكرة ثم قررت أن تدخل عالم الإعلانات. بداية مشوارها الفني استمرت ياسمين بالعمل في هذا المجال لفترة محدودة ثمَّ حصلت على فرصتها الأولى في التمثيل عندما رُشحت للمشاركة في برنامج خطوات الشيطان الذي عُرض في رمضان 2013 وحصلت على دور بطولة لفتاة محجبة تدعى رشا، حيث عملت فيه برفقة الداعية معز مسعود والمخرج أديب عادل.بعد انتهائها من تصوير البرنامج عادت إلى الإسكندرية، لكن سرعان ما طُلب منها العودة لمقابلة الفنان محمود عبد العزيز الذي أعجب بها ورشحها لتشاركه العمل في المسلسل الدرامي "جبل الحلال".

وبالفعل حصلت على دور ابنته صافي في المسلسل الذي عُرض عام 2014، ليكون هذا أول عمل درامي لها وقد حققت نجاحًا ملفتًا وأثارت ضجة لكونها من أجمل الوجوه الجديدة في الوسط الفني.

وقالت ياسمين إن الفنان الكبير محمود عبد العزيز، حذرها من مغريات الشهرة، وطالبها بالابتعاد عن التمثيل نهائيًا رغم أنه من رشحها لبطولة المسلسل.

في عام 2015، شاركت ياسمين في المسلسل الدرامي "طريقي" مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وباسل خياط، وأدت فيه دوراً ثانوياً بشخصية نادية.

وفي نفس العام عملت مع المخرج محمد حمدي في مسلسل "شطرنج" من بطولة الممثلة وفاء عامر حيث لعبت دور ضابطة برتبة ملازم أول في المباحث.

في عام 2016، دخلت ياسمين صبري عالم السينما وشاركت لأول مرة في فيلم كوميدي بعنوان "جحيم في الهند"، وظهرت بدور البطولة مع الممثل محمد عادل إمام وكان الفيلم ناجحاً وحقق نسبة مشاهدة عالية وإيرادات مالية تجاوزت 32 مليون جنيه مصري، كما لعبت، بعد ذلك، دورا ثانويا في مسلسل "الأسطورة" مع الممثل محمد رمضان.في عام 2017 كان لها مشاركة مميزة في مسلسل "الحصان الأسود" بدور أساسي مثلت فيه شخصية حسناء زوجة بطل المسلسل أحمد السقا.

وفي العام التالي عملت مرة ثانية مع الممثل محمد عادل إمام في الفيلم الكوميدي "ليلة هنا وسرور" حيث تشاركا البطولة.

في فيلم الإثارة والتشويق "الديزل"، تقاسمت ياسمين البطولة الممثل محمد رمضان، حيث لعبت دور نجمة سينمائية مشهورة تدعى دنيا صياد، كما شاركت ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي" عام 2019 وفي مسلسل "فرصة ثانية" عام 2020.

حياتها الزوجية لم ينصف الحب والزواج ياسمين صبري، حيث تزوجت مرتين إلا أنها انفصلت سريعا، حيث تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012 من أحد الأطباء المشهورين في الإسكندرية، يمتلك أكبر المستشفيات هناك، وكان والدها يعمل فيها.

بعد أن تعرفت عليه، تزوجت منه رغم أنه يكبرها بعدة سنوات، كما أنه متزوجا من امرأة أخرى ولديه أولاد.لهذا السبب، كان زواج ياسمين منه سرياً لكي لا تعلم زوجته الأولى.

وبعد إنكارها لأكثر من مرة زواجها، صرحت ياسمين لأحد البرامج التلفزيونية بأنها متزوجة من طبيب شهير اسمه محمد وتطلق عليه دلع "دودي".

بعد أن صرحت ياسمين بذلك، نشب بينها وبين زوجها خلاف كبير أدى بهما إلى الانفصال عام 2017 بعد 5 سنوات من الزواج.

زواج ياسمين صبري الثاني كان من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عام 2020، والذي كان في أجواء أسرية وتطلقت منه مؤخراً بشكل مفاجئ بعد عامين من الزواج.