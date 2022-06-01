انت الان تتابع خبر أحمد كريمة يهاجم بسمة وهبة ويغلق الهاتف في وجهها.. اتفرج ماذا حدث بينهم؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر الشيخ أحمد كريمة والإعلامية بسمة وهبة التريند خلال الأيام الماضي بعد الهجوم المتبادل بينهما بسبب فتواه بأن بشأن تزويج المرأة لزوجها بأخرى إن خافت عليه من الوقوع في المعصية.

وواصل: "يجب الألتزام بدستور الدولة والذى ينص على أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولا شأن لى بالعلمانية والليبرالية، ولا بالغرب"، فردت الإعلامية على "كريمة" قائلة: " أنت فاهم الشريعة أيه.. أحنا مسلمين وموحدين بالله"، فرد "كريمة": "انا فاهم الشريعة صح وشكرا"، وأغلق "كريمة" الهاتف فى وجه الإعلامية.