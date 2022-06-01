ننشر تفاصيل منصة ديزنى قبل انطلاقها رسميا في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:28 مساءً - قررت منصة ديزني تقديم لمحة عن محتواها المميّز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفّر المنصّة للمشتركين فرصة الاستمتاع بأروع القصص والأعمال الحصرية من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك وستار، وكل ذلك في مكان واحد.

وتقدم ديزني+ أخيراً تفاصيل موسّعة عن مجموعة الأعمال الفنية التي ستتوفّر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصتها التي سيتم إطلاقها الشهر القادم.

ومن المقرر إطلاق خدمة البث التي طال انتظارها في مصر و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم 8 يونيو.

وستوفّر المنصّة أكثر من 1.200 فيلم، وما يزيد على 1.000 مسلسل، و100 عرض من الأعمال الأصلية بشكلٍ حصري، وسيُضاف إليها المزيد.

وسيتمكّن المشتركون من مشاهدة الأعمال الترفيهية، مثل المسلسل الكوميدي الأصلي الذي لاقى نجاحاً كبيراً بعنوان "Only Murders in the Building"، ومسلسل تلفزيون الواقع "The Kardashians"، إلى جانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق "The Simpsons" و"Grey’s Anatomy" و"The Walking Dead".

وتقدّم المنصّة أيضاً مجموعة متكاملة من الأفلام بدايةً من الأفلام الكلاسيكية مثل "Avatar"، ووصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار "رجل حُر" من بطولة رايان رينولدز.

إضافةً إلى كل ذلك، فقد أكّدت المنصّة أنه سيتوفّر عند الإطلاق إمكانية مشاهدة جميع الأعمال المفضّلة لعشاق أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" و"Black Panther" و"Avengers: Endgame" و"Black Widow" وأحدث مسلسلات مارفل، بما في ذلك "Moon Knight" و"WandaVision" ومسلسل الرسوم المتحركة المذهل "ماذا لو؟".

وسيتمكّن المشتركون أيضاً من مشاهدة أروع القصص التي لطالما أحبوها من إنتاج ديزني وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام "حكاية لعبة" و"مغامرة ذاتية" والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار "لوكا"، ومن إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "إنكانتو" والذي يروي قصة عائلة "مادريغال" ومغامراتهم اليومية غير العادية، وفيلم "كرويلا" الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة إيما ستون والتي تلعب دور شخصية "كرولا دي فيل" الشهيرة.

وستقدّم المنصّة أيضاً إمكانية مشاهدة مجموعة أعمال ديزني الكلاسيكية الخالدة، مثل "سندريلا" و"علاء الدين" و"الأسد الملك" و"حورية البحر"، والتي ستتوفّر للمشاهدة إلى جانب الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً وحققت نجاحاً ضخماً مثل "ملكة الثلج" و"ملكة الثلج 2" و"مولان"، كما سيتوفر أيضاً مئات من مسلسلات وأفلام ديزني القصيرة، بالإضافة إلى الحلقات والعروض المميّزة، ومنها "نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس" و"Hannah Montana".

كما تضم مكتبة الأعمال المتاحة أفلاماً وثائقيةً من إنتاج ناشونال جيوغرافيك، ومنها "The Rescue" و"Free Solo"، من تقديم المخرجَين والمنتجَين الحائزَين على جائزة الأكاديمية "إي تشاي فاسارهيلي" و"جيمي تشين"، إلى جانب مسلسلات ناشونال جيوغرافيك الشهيرة مثل "تساؤلات جيف" و"غوردون رامزي: أسرار الطعام".

علاوةً على ذلك، سيُتاح للمشتركين مشاهدة أعمال ستار وورز ومنها مسلسل "The Book of Boba Fett" وموسمَي "The Mandalorian" وأحدث مسلسل من الأعمال الأصلية، وهو "Obi-Wan Kenobi" بطولة "يوان مكغريغور".