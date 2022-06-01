ابنة الفنانة رجاء حسين: والدتي اعتذرت عن حضور ندوتها بالقومي للسينما بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:28 مساءً - أكدت ابنه الفنانة رجاء حسين أن والدتها بخير، إلا أنها اعتذرت عن حضور ندوتها على هامش تكريمها بالمهرجان القومي للسينما بسبب مداهمة آلام الظهر لها .

وتابعت ابنه الفنانة القديرة رجاء حسين قائلة : والدتي الآن أصبحت أحسن ، فما حدث هو أن آلام الظهر هاجمتها بعد حضورها حفل تكريمها بالمهرجان القومي للسينما ،وكان من الصعب عليها ان تقوم بالحضور في اليوم الثالي ندوة تكريمها بدار الأوبرا بمنطقة الزمالك خاصة وانها تسكن بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الناقدة ماجدة موريس أن تكريم رجاء حسين هو جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين الذين يحكم عليهم طبيعة العمل تأدية أدوار تبدو ثانوية ولكنها في الحقيقة أدوار رئيسية.

وأشارت إلى أن رجاء حسين قررت ترك السينما مرتين في مسيرتها كانت إحداهما بعد تهميش دورها في فيلم المهاجر ورغبتها في أداء دور معين.

وأضافت أن تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لها في مارس الماضي كان بمثابة التتويج لمسيرة رجاء حسين والذي تحتفي به الفنانة كثيراً.

وعقبت الناقدة ماجدة خير الله بأن رجاء حسين ممثلة من طراز فريد وكان لديها فرصة ذهبية لتكون نجمة الشباك في مصر خاصة بعد دورها في "أحلام الفتى الطائر".

واضافت أن التكريمات أساسية ومهمة في حياة أي فنان، وتساهم في استكمال مسيرته، ودعت إلى أن تكون التكريمات بمثابة نهج متصل للمؤسسات الفنية المختلفة.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية للمهرجان القومي للسينما المصرية يحتفي بأربعة من رموز السينما المصرية بإصدار أربع كتب عن أعمالهم ومسيرتهم وهم الراحل المخرج والسيناريست الكبير كامل التلمساني ، المونتيرة القديرة رحمة منتصر، الفنانة القديرة رجاء حسين، الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.