انت الان تتابع خبر اتفرج – نرمين الفقي تخطف الأنظار بظهور مفيش أحلي من كدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” حيث مرتديه ملابس كاجول مكشوفه منطقة الاكتاف وبنطال مطوع وتبتسم بطريقة جذابة معلقة :مساء الخير علي الجميع.

وحصلت نرمين الفقي، علي الكثير من التعليقات مثل : يا مساء الورد والرياحين يا حلو والله يا عيني هلاء نور انستغرام بطلة الحلوين وينك يا حلو اشتقنالك هلاء نور قمر عنا بطلتك علينا ماشاء الله يارب تبقي شبابك وحيويتك اصلا لما بنشوفك شوفتك بتعطينا طاقه الايجابية وحياه حلوة نستمدها من طلتك علينا يارب يحميكي الله ويحفظك وين ما تكوني اميين.