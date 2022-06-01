انت الان تتابع خبر لن تتوقع ماهو أسم مي عز الدين الحقيقي.. الفنانة كشفت كل شيء وصدمت الجمهور بسبب تغييره !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مي عز الدين، فنانة مصرية شهيرة، ولدت في أبو ظبي بالإمارات ومن ثم انتقلت لموطنها الأصلي جمهورية مصر العربية، ونشأت وترعرت بالإسكندرية، وتلقت تعليمها الأكاديمي بداخل جامعة الإسكندرية، وحينما تخرجت من الجامعة تغلغلت داخل العالم الفني، وكان ذلك بدايات عام 2001، ومن أهم وأشهر أعمالها مسلسل الحقيقة والسراب، ومسلسل أين قلبي.

الفنانة المصّرية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة داخل مُختلف أنحاء الوطن العربي، ولكن لمن يكن يعرف، فالفنانة ليس اسمها الحقيقي مي عز الدين وانما اسم مختلف تماماً، حيث وقد كشفت في لقاءات سابقة عن اسمها وسبب تغييره.وقالت الفنانة مي عز الدين اسمها الحقيقي، هو ماهيتاب، وغيرته لسببين، أولهما هو ثقله على اللسان، وثانيهما هو أنها كانت تشارك في أول أفلامها وهو «رحلة حب»، مع الفنان محمد فؤاد، وكانت تريد أن يكتب اسمها على «التتر»، فاختارت اسم «مي»، وهو الاسم الذي يناديها به أهلها وأصدقاؤها في المدرسة.الجدير ذكره أن الفنانة مي عز الدين شاركت في دارما شهر رمضان الفائت، بمسلسل جزيرة غمام والذي حقق نجاحاً كبيراً ولاقى استحسان الكثير من الجماهير.