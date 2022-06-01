انت الان تتابع خبر مفاجأة قويه سماح أنور كشفت سر والد ابنها أدهم وحقيقة زواجها من سمير صبري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثي فيديو من لقاء قديم مع الفنانة سماح أنور تتحدث فيه عن والد ابنها الحقيقي، بعدما أثار الماكير محمد عشوب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود ابن للراحل سمير صبري من فنانة شهيرة.

وتحدثت عن ارتباطها بفنان كبير، قالت: «للأسف المعلومة مش صحيحة وسر الشائعة أني اشتغلت معاه كذا حاجة آخرها المسرحية واشتغلت معاه فيلم تليفزيوني وبعد كده توالت الأعمال ولكن مكانش فيه أي مشاعر، وكان هو أكتر واحد عارف إيه اللي بيحصل في حياتي ويمكن هو كان سري».

وأختتمت: «كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب أننا نتجوز سنا وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده».