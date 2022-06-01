خبر عاجل ...اتفرج من يكون بالصورة- وفاة فنان شهير على المسرح أثناء تقديمه وصلة غنائية

انت الان تتابع خبر اتجوزت عرفي من ميرفت أمين بدون علم جوزها حسين فهمي.. لماذا؟ محمود قابيل أجاب دون تردد وبكل جرأة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قصة زواج الفنانة ميرفت أمين في السر من الفنان محمود قابيل لا تزال تثر الجدل ومحل خلاف، خاصة بعد الأزمات التي عصفت بينه وبين زوجها السابق حسين فهمي.

محمود قابيل خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة النهار؛ نفى زواجه من زميلته ميرفت أمين، عندما كانا يشاركان في بطولة فيلم "الحب تحت المطر" الذي أُنتج عام 1975، لافتًا أنه لا يعلم من تسبب في إطلاق تلك الشائعة حتى اللحظة.

وأوضح محمود قابيل أن تلك الشائعة قد تكون انطلقت بسبب مشاعره تجاه ميرفت، حيث أكد أنه كان هناك إعجاب متبادل بينهما خلال تصوير العمل، وتطور الأمر لوجود قصة حب من طرفه فقط، تجاهها.

وأكد الفنان المصري أنه اعترف بحبه لميرفت أمين وقتها، وعن رد فعلها أضاف: "اعترفت لها بالحب لكن ماقالتش أي حاجة وماحصلش نصيب"، موضحًا أنهما لازالا صديقين حتى الآن.