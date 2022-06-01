بشرى تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:29 مساءً - نشرت الفنانة بشري صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت بشري مرتدية فستاناً باللونين الأحمر والأبيض، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى، دون وضع مكياج علي وجهها.

وعلقت بشرى على الصورة مازحة: “لا أحظى بأي نوع من المتعة، مثلما ترون”.

وكشفت الفنانة بشرى، عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان مجددا، وذلك بعد تقديم أغنيته الأخيرة “بلالين”، حيث كانت ردت عليه عبر حسابها قائلا: “خف علينا شوية”.

وقالت بشرى فى لقاء مع برنامج “et بالعربى”: "لا توجد أزمات مع محمد رمضان وعالم الراب يتحمل كل شيء ولكن فى النهاية هناك صداقة ومحبة بيننا وليس هناك أي خلاف كما يتصوره البعض.

وأضافت بشرى: كنت اقصد بالعبارة التى كتبتها على حسابي أن يترك محمد رمضان وراء ظهره كل الأزمات القديمة ويركز فى المستقبل ويقدم أغنية جديدة ومختلفة.