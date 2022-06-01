توفيق عبد الحميد: أعشق الموسيقى وأذوب عشقًا في الكمنجة والفيولا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:28 مساءً - نشر الفنان توفيق عبد الحميد تعليقا عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه عن الآلات الموسيقية المفضلة والمحبة لديه.

وكتب توفيق عبد المحيد: أعشق الموسيقى وأذوب عشقًا في الكمنجة والفيولا، وأرى فيها أنثى شديدة الجمال والأناقة والعذوبة وفيها شراسة الرقة.

قرر الفنان توفيق عبد الحميد ، عدم خضوعه إلي عملية جراحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي منذ سنوات .

وعلق توفيق عبد الحميد ، عبر صفحته علي فيس بوك قائلا : صباح الخير والصحة والستر وراحة البال عليكم جميعا كتر خيركم ربنا ميحرمنيش أبدا منكم معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحى هكمل العلاج المائى والطبيعى وربنا كريم".

وكشف الفنان توفيق عبد الحميد ، عن تطورات حالته الصحية بعد معاناته مع الانزلاق الغضروفي لسنوات طويلة، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال الفنان توفيق عبدالحميد ليلة امس ، في تدوينة عبر حسابه: صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحى بس فى أمل أن العلاج الطبيعى والمائى يحسن الحالة اتابع مع المركز الطبى التابع للقوات المسلحة وهم ناس فى منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم وفى نفس الوقت أجهز مع صديقى المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحى كبير على المسرح القومى، دعواتكم والله ربنا بييسر الحال وبيكرمنى بناس كتير ولاد حلال بحبكم".

كان عدد من متابعى الفنان توفيق عبد الحميد تفاعل معه بعد نشره تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث وجه له اللوم والعتاب بسبب قراره بالاعتزال.

ووجه توفيق عبد الحميد ، رسالة إلى جمهوره تخص دوره فى مسلسل “يوتيرن”، وطلب منهم أن يقولوا رأيهم فى دوره قائلا : الدكتور حاتم الكردي في مسلسل يوتيرن، إيه رأيكم دام عزكم بصراحة؟ لأني بتعلم واستفيد من تعليقاتكم”.

وجاءت ردود الفعل من جانب متابعى توفيق عبد الحميد ، بمثابة لوم وعتاب على قرار الاعتزال وإشادتهم بدوره المميز فى مسلسل “يوتيرن” مع ريهام حجاج.