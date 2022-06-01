انت الان تتابع خبر خبر عاجل ...اتفرج من يكون بالصورة- وفاة فنان شهير على المسرح أثناء تقديمه وصلة غنائية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توفي الفنان الهندي كريشناكومار كوناث الشهير باسم "KK" على المسرح بعد إصابته بأزمة قلبية خلال تقديمه فقرة غنائية جنوب كالكوتافور وقوعه أرضا، نُقل كريشناكومار كوناث إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة قبل الوصول. وقال الأطباء أنه تلقى العديد من الإصابات إثر سقوطه على المسرح.

وعلى الفور، قام العديد من نجوم بوليوود بتقديم واجب العزاء، عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهم الممثل الشهير أكشاي كومار.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبيه صور الفنان ريشناكومار كوناث معبرين عن حزنهم الكبير بعد رحيله ومؤكدين حبهم وتقديرهم له ولأعماله الفنية التي اعتبرها معظمهم مخلدة