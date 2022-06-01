أحمد صيام: العمل مع عادل إمام كان حلمًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:26 صباحاً - أكد الفنان أحمد صيام، أن الأجيال الفنية السابقة علمته الكثير وجعلته يضع قدميه على الطريق الصحيح، حيث كان لكثير من النجوم تأثير كبير عليه في مشواره الفني.

وقال "صيام"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إن التمثيل لم يكن في باله حتى دخل الجامعة، حيث بدأ مشواره من خلال مسرح كلية التجارة وبعدها دفعه المخرج جلال الشرقاوي لدخول معهد الفنون المسرحية ليعمل وقتها مع الفنان الراحل نور الشريف.

ورأى الفنان أن النجوم الجدد لا يعيشون كثيرًا على الساحة، على عكس النجوم الكبار مثل عادل إمام ونور الشريف لأنهما تأسسا جيدًا، مشيرًا إلى أن مجال الفن احتاج منه قراءة كتب كثيرة وعمل أبحاث عديدة.

ولفت إلى أنه قدم عملين فنيين مع عادل إمام، وكان حلمًا له العمل مع "الزعيم"، موضحًا أن دوره في مسلسل "حديث الصباح والمساء" من الأعمال الفنية الهامة بالنسبة إليه، لأنه يرى هذه الأعمال وما على شاكلتها في غاية الروعة، وذلك لأن الفن له دور هام في حياة الإنسان، خاصة في التثقيف ونشر الوعي.

وأضاف أحمد صيام أن أول عمل قدمه على مدار حياته الفنية كان مسلسل "أخو البنات"، وذلك عندما كان يدرس في السنة الثانية بمعهد السينما، وحينها فهم الدور من طريقة الكتابة والصورة وطاقم العمل رغم صغر سنه، مرجعًا الفضل في تعلمه جيدًا إلى عدد من الأساتذة الكبار، مثل الكاتب أسامة أنور عكاشة ومحمد فاضل وغيرهم من أبناء جيلهم.

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