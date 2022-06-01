انت الان تتابع خبر أبو هشيمة.. تزوج ثلاث مرات وأنجب ولدين أحدهما يلعب في نادي الأهلي لن تتوقع اتفرج فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعادت حسابات فنية معنية بنشر أخبار المشاهير تداول مقطع فيديو لنجل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

تزوج أبو هشيمة للمرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب عمر عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 21 عامًا ويلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي، وهو صاحب المقطع المتداول، بالإضافة إلى ابن آخر يُدعى يوسف.

الزواج الثاني لأبو هشيمة كان من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجا عام 2009 في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

الزواج الثالث لأبو هشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث تزوجا في منتصف إبريل 2020 وتطلقها في الخامس من مايو 2022. أحمد أبو هشيمة.. من هو؟

أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، وُلد في القاهرة عام 1975، أصوله تعود إلى محافظة بني سويف، والده اللواء حمدي أبو هشيمة، الذي قضي سجله المهني متنقلًا بين أروقة وزارة الداخلية المصرية وقطاعاتها المختلفة، حتى تمت إحالته للمعاش.

أجبرت ظروف العمل اللواء أبو هشيمة على الانتقال بأسرته إلى القاهرة، ومن جنبات حي الوايلي في القاهرة، ولد أحمدالذي تخرج في كلية التجارة جامعة قناة السويس.بدأ حياته كلاعب كرة قدم، ثم اتجه للعمل المصرفي، ثم أسس شركة لتجارة مواد البناء، كانت النواة الأولى لإمبراطورية حديد المصريين الحالية، وتعتبر شركة حديد المصريين (الخليج سابقًا) لتجارة مواد البناء شركة رائدة في تجارة حديد التسليح تعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عامًا