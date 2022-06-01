انت الان تتابع خبر ما قالته أسيل عمران عن منى زكي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. لن تتوقع ماذا كانت تخفيه منذ فترة طويلة اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعربت أسيل عمران عن محبتها للفنانة المصرية منى زكي منذ طفولتها، حيث كانت ولا زالت ممثلتها المفضلة.

وتابعت "كنت بحاول ما أبين خفيفة، بس لما خبروني قلت نعم نعم أحبها كثيرا أخيرا هنشتغل مع بعض وهنسافر مع بعض".

ووصفت أسيل عمران منى زكي بأنها مثال مشرف للفنانة المصرية، إذ تحمل صفات جيدة وحسنة كثيرا.

وقالت: "منى زكي مثال مشرف للفنانة المصرية، متحدثة ولبقة وكلاسي كتير وعندها تاريخ فني كتير طويل".

وعن عودتها للسينما السعودية، أعربت أسيل عمران عن سعادتها الكبيرة بهذا التطور الفني في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن كل الإجراءات كانت مسهلة وأنها لم تتخيل يوما أن تخوض تجربة فنية سعودية بالكامل.