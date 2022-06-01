انت الان تتابع خبر لهذا السبب حاول أهل ماجدة الصباحي التخلّص منها وهي طفلة !! حقائق صادمة لن تخطر على بالك !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بدأت النجمة المصرية الأنيقة ماجدة الصباحى مشوارها الفنى مبكراً وهى فى سن 15 سنة ودون علم أسرتها، حين ذهبت فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا.

وفيما كان الجميع يعد للفيلم الفتاة الصغيرة تحطاط حتى لا تعرف أسرتها المحافظة بما تفعله، كتب الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس مقالاً عن النجمة الجديدة التى ستقوم ببطولة فيلم الناصح، وهو المقال الذى كاد يتسبب فى قتل ماجدة.

الأديب المصري الكبير قال في مقالته: "انتظروا بنت أحد كبار موظفى الدولة تقوم ببطولة فيلم سينمائى مع إسماعيل ياسين"، وبدأ القراء يسألون عن هوية هذه البطلة ويرسلون لإحسان بعض الأسئلة والاستنتاجات، فاضطرت ماجدة لمصارحة والدتها، وكانت صدمة للأسرة والعائلة الكبيرة التى اعتبرت اشتغال ابنتها فى الفن عاراً لا يمحوه إلا الدم، فضربها شقيقها مصطفى الذى كان يدرس بكلية الشرطة، وكاد يقتلها.

تجدر الإشارة إلى أن الأسرة كانت قد دعوى قضائية، وتم وقف عرض الفيلم بقرار من النيابة، حتى توسل المخرج للأب لأنه سيخسر كل أمواله، وبعد عناء وافق الأب بشروط صارمة، وتم عرض الفيلم ونجح نجاحا كبيرا، ووضعت الأسرة شروطاً صارمة لابنتها للعمل بالفن وظلت ماجدة تحافظ على هذه الشروط طوال مشوارها، وكانت فى شبابها لا تذهب إلى الاستوديو إلا بمرافقة أحد أشقائها.