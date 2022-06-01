انت الان تتابع خبر السلطانة هويام بطلة حريم السلطان طلبت من مطرب خليجي مليون دولار مقابل تنفيذ طلبه.. لن تتوقع ما طلبه منها اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعد النجمة التركية مريم أوزرلي واحدة من أكثر الممثلات التركيات جماهيرية وشعبية في الوطن العربي، ربما بسبب دور السلطانة هويام الذي لعبته في المسلسل الشهير حريم السلطان.

وقد ارتبطت في وقت سابق تقارير صحفية تركية أخبار بها تفيد بأن النجمة التركية طلبت مليون دولار من المطرب الإمراتي فايز السعيد مقابل الظهور معه في أغنية مصورة يستعد لتصويرها قريباً.وحينها رأت الصحافة التركية أن الأجر الذي طلبته مريم يعد رقماً مبالغاً في مقابل تصوير أغنية لن تتعدى الـ5 دقائق.لكن مريم أوزرلي خرجت ونفت هذه الأخبار، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ونشرت مريم صورة للخبر، وعلقت عليه قائلة "والدتي أرسلت لي هذا الخبر المجنون.. شكرا لكم لإضحاكي على مثل هذه الأخبار".