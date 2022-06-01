انت الان تتابع خبر نجمة تنس الطاولة المصرية هنا جودة تحقق المستحيل.. الطفلة المعجزة كشفت سر هذا النجاح اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -

صعدت جودة، البالغة من العمر 14 عاما، إلى منصة التتويج في البطولة التي أقيمت في نيجيريا عقب تغلبها على اللاعبة فاطمة بيلو بنتيجة 4 أشواط مقابل لا شيء، في مباراة شهدت تألقا لافتا لابنة مصر، في مفاجأة غير متوقعة من اللاعبة الموهوبة، نظرا لصغر سنها وقوة المنافسة بين جميع المشاركات.

وأعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الثلاثاء، عن تقدم جودة إلى المركز 33 في التصنيف العالمي للعبة في منافسات السيدات، بعد أن وصلت إلى المركز 42 مطلع الشهر الجاري فضلا عن حصولها على المركز الأول تحت سن 15 و17 عاما والمركز الثاني في منافسات تحت 19 سنة.

واضافت بطلة إفريقيا في تنس الطاولة "وضعت الفوز ببطولة نيجيريا نصب أعيني، وسافرت قبل بداية المباريات إلى معسكر مغلق في ألمانيا من أجل الاحتكاك بخبرات أكثر وتطوير مهاراتي وشاركت مع المنتخب في تجمع بالإسماعيلية للحفاظ على لياقتي البدنية، كما لعبت مؤخرا في الدوري السويدي".

وتُنهي جودة تصريحاتها قائلة "لا يمكن نسيان الدعم الهائل الذي أتلقاه يوميا من عائلتي، مساندة في كافة المواقف وسفر إلى جميع البطولات والنقاشات حول طموحاتي الجديدة، لدينا حلم جديد بإحراز ميدالية أولمبية لبلادي في تنس الطاولة، أسعى لذلك وأمتلك الثقة للسير في هذا الطريق حتى منصات التتويج".