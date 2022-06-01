انت الان تتابع خبر الصدمة الكبيرة في طول أحلام ونانسي عجرم.. قائمة بأطوال الفنانات العربيات من شيرين إلى غادة عبد الرازق اتفرج !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شرت مجلة لها مؤخراً قائمة تضمنت أطوال الفنانات العربيات قبل ارتداء الكعوب العالية وفقاً جاءت تفاصيلها كالتالي :

شيرين عبد الوهاب: 150سم. ميريام فارس: 150 سم. أصالة نصري: 150 سم. نجوى كرم: 155 سم. ماغي بو غصن: 156 سم. نانسي عجرم: 157 سم. شذا حسون: 158 سم. إليسا: 158 سم. جومانة مراد: 160 سم. هيفاء وهبي: 164 سم. سلافة معمار: 168 سم. أحلام 169 سم. غادة عبد الرازق: 173 سم. سيرين عبد النور: 173 سم. جيني إسبر: 173 سم.