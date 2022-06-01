انت الان تتابع خبر حجم مناخيرها سيصدمك.. اتفرج صورة نادرة لسلاف فواخرجي قبل اختراع البوتوكس والفيلر صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سلاف فواخرجي، ممثلة سورية بدأت مسيرتها الفنية عام 1997، شاركت في اعمال فنية عدة، من المسرح إلى الأفلام والمسلسلات.

وقد اصبحت فواخرجي في صدارة التريند مؤخراً بعد طلاقها من زوجها وائل رمضان.سلاف فواخرجي هي واحدة من النجمات القليلات اللواتي لم يتغير شكلهنّ بشكل جذري، فقط طالت ملامحهن بعض تعديلات اجمالية بسيطة، وقد يكون ذلك من خلال المكياج أو عمليات التجميل أو حتى بفعل التقدّم في العمر.الأمر هذا لا ينطبق على أنفها الذي كان حجمه كبيراً بعض الشيء قبل عمليات التجميل، لكنه أصبح متناسقاً للغاية بعدها.