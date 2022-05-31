بعد إعلانه عن وجود ابن اَخر لـ سمير صبري.. حسن يوسف يرد على محمد عشوب: “عيب”

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد الفنان حسن يوسف أن زواج الراحل سمير صبري من فنانة معروفة وإنجابه منها “هري وكلام فاضي”.

وبحسب موقع “القاهرة 24″ قال حسن يوسف”: “الحديث عن زواج سمير صبري من فنانة معروفة وإنجابه منها هري وكلام فاضي، ولا يصح الحديث عن شخص متوفي ونقول عنده عيال ولا لا ونقعد نخمن دا حرام، والناس لو تعرف حرمانية الكلام على شخص ميت مكنش حد هيجيب في سيرته”.

جاء ذلك رداً على تصريحات خبير المكياج والمنتج محمد عشوب.

وأضاف حسن يوسف: “محمد عشوب كذاب جداً، وهو يعرف منين سمير صبري له ابن ولا لا؟ ويعرف منين قرب علاقتي بسمير صبري وأني بروح له البيت؟ وعمومًا المفروض كل اللي نعمله أننا نقرأ لسمير الفاتحة ونترحم عليه”.

وأثار محمد عشوب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشف حقيقة زواج وإنجاب سمير صبري، إذ كتب عبر حسابه على فيسبوك: “أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وللمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري”.

كما أكد عشوب أن هناك العديد من الفنانين يعرفون قصة زواج سمير صبري، من بينهم الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي وكانا من أقرب الأصدقاء له طوال حياته.

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