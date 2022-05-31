بسبب علامته التجارية.. عمرو دياب يعلن تحذيره

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر المستشار القانوني للنجم الكبير عمرو دياب بيانا يحذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية هو وشركة ناي فور ميديا في أي مشاريع استثمارية أو تجارية.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للنجم عمرو دياب التالي:

يعلن ويحذر مكتب الأستاذ/ أشرف عبد العزيز محامي الفنان الميجا ستار/ عمرو دياب وشركة ناي فور ميديا ش.ذ.م.م من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو اسمه في أعمال تجارية لا تخصه وأن ثمة أشخاص يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها.

لذا نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان/ عمرو دياب وشركة ناي المحماة بقوانين الملكية الفكرية.

على جانب آخر، أعلن عمرو دياب إطلاق سلسلة فنادق تحمل اسم “لوكاندة” وذلك بالتعاون مع شركة إعمار العريقة.

وستحمل سلسلة فنادق “لوكاندة” العلامة التجارية الخاصة بعمرو دياب، حيث تعد سلسلة الفنادق هى الأولى من نوعها بمميزات خاصة تجمع بين الرقي والفخامة.

وكان عمرو دياب ومحمد العبار قد أعلنا منذ فترة عن تعاون مرتقب بينهما في مجال الاستثمار بين مصر ودبي.

يذكر أن عمرو دياب طرح توزيعا جديدا لأغنية هتدلع (ريمكس رودچ) عبر تطبيق أنغامي.

الأغنية من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.