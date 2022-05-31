سماح أنور تكشف معلومات عن والد ابنها.. بعد أنباء بأنه أبنًا لـ سمير صبري (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الماكيير محمد عشوب، جدلًا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما أعلن وجود ابن ثانٍ للفنان الراحل سمير صبري، وذهبت تخمينات بعض المتابعين، إلى أن الفنانة سماح أنور، هي والدة هذا الابن؛ بعدما طالتهما العديد من الشائعات حول وجود علاقة ارتباط بينهما.

ولكن الحقيقة، أن الفنانة سماح أنور، سبق أن حسمت هذا الأمر، منذ بضع سنوات، خلال حوار لها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس، وكأنها كانت تعلم أن ذلك الجدل سيثار حولها في المستقبل.

وقالت سماح أنور: «اتجوزت مرة واحدة أبوأدهم عاطف فوزي والله مكانتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان فيه حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتان، وقد تزوجنا في 1997 وأدهم داخل على 20 سنة وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز وشايفة أنه أنسب أني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير».

وعن ارتباطها بفنان كبير، قالت: «للأسف المعلومة مش صحيحة وسر الشائعة أني اشتغلت معاه كذا حاجة آخرها المسرحية واشتغلت معاه فيلم تليفزيوني وبعد كده توالت الأعمال ولكن مكانش فيه أي مشاعر، وكان هو أكتر واحد عارف إيه اللي بيحصل في حياتي ويمكن هو كان سري».

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، قالت: «كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب أننا نتجوز سنا وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده».