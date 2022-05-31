انت الان تتابع خبر منتج مصري يقتل والد فنانة شهيرة.. لن تتوقع السبب اتفرج !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قتل منتج مصري شهير والد ممثلة مصرية كانت تعمل لديه في أحد مسلسلاته، فقامت الأخيرة، بكشف كامل الحقيقةإليكم ما فعله منتج مصري بوالد رحمة حسن

وكتبت رحمة منشورًا، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، قائلة: “للعلم الوقت ده كان بابا تعبان وفي المستشفى، وهاني أسامة كان عارف، وقلت له إني محتاجة الفلوس أرجوك، ورفض بعدها يديني أي فلوس من باقي أجري، ومكانش بيرد على رسائل أو مكالمات مني، للأسف بابا أتوفى بعدها بكام يوم”.

وتابعت رحمة حسن: ومن ساعتها وأنا تعبانة ومش ناسية هو عمل معايا إيه، وكان صعب عليا إني أطلب تاني من دكتور أشرف إنه يتدخل، لأن هاني مش بيستجيب أصلًا، وأنا كنت تعبت من كتر ما بطلب حقي وهاني بيتهرب، بس بين كل فترة والتانية كنت ببعت له رسالة أو أكلمه، وبرضوا مفيش حاجة”.

وأضافت: “كل ده بمنتهى الذوق والاحترام والرسائل موجودة معايا من 2018 كله على التليفون، وطبعا الوقت بيعدي وأنا معنديش شغل ماعنديش دخل، تعبت وبعت له تاني من كام يوم وقلت له، وبرضوا مافيش حاجة”.

كما أوضحت أن لها أكثر من 40 ألف جنيه لدى هاني أسامة، وهو يعلم بذلك لكنه لا يعطيها حقوقها، قائلة: “كمان العقد بتاعي معايا، ومخصوم منه الضرائب إلى دائمًا بدفعها، على أي عمل بشارك فيه من زمان، العقد بتاعي على مسلسل 60 حلقة، هاني صور وذاع 67 حلقة، يعني ليا كمان 7 حلقات مش موجودين في عقدي، وماختش عليهم كمان أجر، وماطلبتش بيهم أصلا، بس هو عارف”.

وتابعت رحمة حسن: “الفكرة إنه طلع أن في كذا شخص في الشغل مش أنا بس، عندهم نفس الموقف مع هاني، ويمكن بفلوس أكتر بكتير وفي نفس الموضوع، والنقابات والقضية وما إلى ذلك