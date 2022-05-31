انت الان تتابع خبر اتفرج قصة حب الزعيم وزوجته:وراء كل أسطورة امرأة قوية وعظيمة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قصة حب عادل إمام وزوجته لا تخلو من الكوميديا والدراما أبدًا.

فحالته الفقيرة منعته من الزواج بابنة عائلةٍ إقطاعيّةٍ فاحشة الثراء.تعرّف إليها بعيدًا عن أحد، فأغرمَت به وبهضامته التي لا مثيل لها. غلبها قلبها، فتقدّمت هي إليه بدل العكس وطلبت الزواج منه، فوافق.عاشا كثيرًا في الفقر، فما كان منه إلّا أن حاول العمل والاجتهاد للحصول أكثر على المال.

أراد مصارحتها بأنّه لا يمكنهما الإنجاب بسبب حالتهما الماديةغير أنّها، وقبل أن يعترف لها بأي شيء، فاجأته بحملها منه.

اضطرّ أن يسكت وأن يتقبّل الوضع كما هومع ولادة ابنه، لاقى نجاحًا ساطعًا، وبدأ اسمه يلمع في مصر والعالم العربي، فالرزقة تأتي مع كل ولدهكذا، صعد الأسطور خطوةً بخطوةٍ. فلولاها لما وصل إلى ما هو عليه.

ربّت عائلته وبقيت خلف الكاميرا تنتظر عودته كلّ يومٍ من العمل، دون أن تشعره بأنها تعبة.

أنجبت منه ثلاثة أولاد، دخل اثنان منهما إلى عالم الفن والسينما، وحقّقا نجاحًا لافتًا، ما عدا ابنتهما سارة التي بقيت خلف الأضواء. أثبتت زوجته أنّ “وراء كل أسطورة عظيمةٌ مثلها”.