ديزني تطرح التريلر الرسمى لفيلم توم هانكس الجديد Pinocchio .. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:31 مساءً - طرحت منصة ديزني، التريللر الرسمي للنسخة الحيه من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي Pinocchio للنجم العالمي توم هانكس، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي تريلر الفيلم، الذي من المقرر طرحه 8 سبتمبر على منصة ديزني بلس.

When you wish upon a star…⭐ Watch the trailer for the all-new live action #Pinocchio and stream the movie, a #DisneyPlusDay premiere, September 8 on @DisneyPlus. ???????? pic.twitter.com/O57zzkDVb8

— Disney (@Disney) May 31, 2022

الفيلم من بطولة بنجامين إيفان أينسوورث، سينثيا إريفو، جوزيف جوردون ليفيت، كيغان مايكل كي، لورين براكو ولوك إيفانز، ومن المقرر طرحه في سبتمبر المقبل، ويلعب توم هانكس دور جيبوتو، وهو نحات الخشب الذي بنى ويعامل بينوكيو كما لو كان ابنه.

وعلى جانب آخر كشفت عدة تقارير أجنبية عن بيع كرة توم هانكس التى استخدمها فى فيلمه الشهير Cast Away الذى عرض عام 2000، بقيمة 308 آلاف دولار فى مزاد، لتتخطى كرة الطائرة التوقعات التى أعدها القائمون على المزاد، حيث تم وضع توقعات تصل لـ 60 ألف دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة recentsworld، فإن كرة الطائرة الأشهر فى تاريخ السينما، والتى استخدمها توم هانكس فى عمل سينمائى حظى على اهتمام الكثيرين وحصد شعبية ضخمة، تم بيعها بمبلغ 308 آلاف دولار.